Нагляд заборонив роботу 8 з 49 атракціонів

У Житомирській області Держгірпромнагляд через незадовільний стан заборонив експлуатацію 8 з 49 обстежених атракціонів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в інспекції Держгірпромнагляду в Житомирській області за результатами перевірки атракціонної техніки.

Уточнюється, що з восьми атракціонів три підлягають демонтажу.

Загалом у першому кварталі Держгірпромнагляд в області виявив 76 порушень правил експлуатації атракціонної техніки, за результатами перевірки 5 службовців притягнуто до адмінвідповідальності.

Відзначається, що деякі атракціони небезпечні для відпочивальників через поганий технічний стан. Їх термін експлуатації давно минув, а пориви вітру можуть призвести до руйнувань гойдалок, які можуть впасти на перехожих у парку.

За останні два роки в області не зафіксовано аварій на атракціонах.

Загалом у Житомирській області атракціони експлуатують 5 підприємств, лише два з яких перебувають у комунальній власності.