На травневі свята призначено ще 66 поїздів (список)

Станом на 7 травня «Укрзалізниця» включила в розклад 66 додаткових поїздів на травневі свята.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, Придніпровська залізниця призначила 19 поїздів; Південно-Західна – 13; Одеська – 11; Львівська – 9; Донецька – 8; Південна – 6 поїздів.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями продовжується.

Зокрема, до дня Перемоги призначено 34 поїзди. Складом Придніпровської залізниці: №522/521-282/281 Сімферополь – Київ – Сімферополь (Запоріжжя), №238/237-231/232 Сімферополь – Київ, №204/203 Севастополь – Москва, №208/207 Сімферополь – Москва, №58/57 Сімферополь – Київ, №58/57-247/248 Сімферополь – Київ – Сімферополь, №238/237-182/181 Сімферополь – Київ – Сімферополь, №522/521-182/181 Сімферополь – Київ – Запоріжжя, №248/247 Запоріжжя – Київ – Дніпропетровськ, №558/557 Сімферополь – Київ, №232/231-294/293 Сімферополь – Київ, №583/584 Запоріжжя – Умань, №542/541-182/181 Сімферополь – Київ. Складом Львівської залізниці: №592/529 Львів – Київ, №270/269 Львів – Київ – Івано-Франківськ, №538-219/220 Львів – Київ – Івано-Франківськ, №253/254-525 Івано-Франківськ – Київ, №502/225 Львів – Київ, №147 Київ – Львів. Складом Донецької залізниці: №577/578-576/575 Донецьк – Київ, №524/523-528/527 Луганськ – Київ, №277/278 Донецьк – Сімферополь, №577/578-590/589 Донецьк – Київ – Луганськ. Складом Південно-Західної залізниці: №207/208 Київ – Ужгород, №58/57 Київ – Сімферополь, №252/251 Київ – Москва, №558/557 Київ – Сімферополь. Складом Одеської залізниці: №432/431 Одеса – Харків, №590/589 Одеса – Сімферополь, №420/419 Миколаїв – Київ, №574/573-586/585 Одеса – Севастополь. Складом Південної залізниці: №561/546 Харків – Сімферополь, №175/176 Харків – Сімферополь, №219/220 Харків – Сімферополь.

Також на 7-9 травня російські залізничники призначили поїзди №251/252 Москва – Київ відправленням з Москви 8.05, з Києва – 8.05, №259/234 Москва – Київ відправленням з Москви 8.05, з Києва – 9.05, №125/104 Москва – Київ відправленням з Москви 7.05, з Києва – 9.05.