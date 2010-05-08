Голландський корабель ліквідував базу піратів

Голландський корабель Johan de Witt, який бере участь у місії Військово-морських сил ЄС в Сомалі (EU NAVFOR Somalia), 7 квітня ліквідовував плавучу базу і два човни піратів. Про це повідомляє сайт EU NAVFOR. У результаті обшуку на трьох судах були виявлені докази піратської діяльності їх екіпажів. Усього на борт на борт корабля були підняті 11 підозрюваних. Як наголошується в повідомленні, при наближенні корабля пірати намагалися викинути за борт зброю, яка була в човнах і на судні-базі.

Група піратів була помічена вранці 7 квітня з патрульного літака шведських ВМС із складу EU NAVFOR, після чого для її перехоплення був висланий Johan de Witt. Виявити піратів вдалося тільки надвечір.

У завдання місії EU NAVFOR, яка об`єднує представників ВМС дев`яти країн Євросоюзу, входить супровід торговельних суден з гуманітарною допомогою та охорона суден місії Африканського союзу в Сомалі, нагадує Лента.ру. Кораблі місії забезпечують захист будь-яких суден, які знаходяться в Аденській затоці і небезпечних зонах Індійського океану, а також проводять операції з придушення активності піратів у регіоні.