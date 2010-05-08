Голландський корабель ліквідував базу піратів
EU NAVFOR об`єднує ВМС дев`яти країн
Голландський корабель Johan de Witt, який бере участь у місії Військово-морських сил ЄС в Сомалі (EU NAVFOR Somalia), 7 квітня ліквідовував плавучу базу і два човни піратів. Про це повідомляє сайт EU NAVFOR.У результаті обшуку на трьох судах були виявлені докази піратської діяльності їх екіпажів. Усього на борт на борт корабля були підняті 11 підозрюваних. Як наголошується в повідомленні, при наближенні корабля пірати намагалися викинути за борт зброю, яка була в човнах і на судні-базі.
Група піратів була помічена вранці 7 квітня з патрульного літака шведських ВМС із складу EU NAVFOR, після чого для її перехоплення був висланий Johan de Witt. Виявити піратів вдалося тільки надвечір.
У завдання місії EU NAVFOR, яка об`єднує представників ВМС дев`яти країн Євросоюзу, входить супровід торговельних суден з гуманітарною допомогою та охорона суден місії Африканського союзу в Сомалі, нагадує Лента.ру. Кораблі місії забезпечують захист будь-яких суден, які знаходяться в Аденській затоці і небезпечних зонах Індійського океану, а також проводять операції з придушення активності піратів у регіоні.