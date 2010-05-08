У Ялті впав вертоліт: є жертви

Одна людина загинула і двоє постраждали сьогодні в результаті падіння вертольота в Ялті, з якого велася фіксація першого етапу Чемпіонату світу з кільцевих перегонів у відкритому морі, передає кореспондент УНІАН.

«Загинув пілот, постраждали чоловік і жінка. У чоловіка важкі черепно-мозкові травми. Потерпілі перебувають у лікарні», - повідомило телефоном джерело в мерії Ялти.

Вертоліт впав під час заходу на посадку о 16:45.

«За попередніми даними, вертоліт зачепився за дерева», - сказав представник Кримського управління МНС.

Журналіст «5-го каналу» не підтверджує поширену низкою ЗМІ інформацію про те, що один з потерпілих є телеоператором каналу. «Це не наш співробітник. Це найнятий «5-тмм каналом» чоловік, який знімав перегони», - сказав вона. За даними журналістки, постраждалий чоловік працює у фірмі «Операторські технології».

Як повідомляв УНІАН, 7-9 травня в Ялті відбувається водний аналог «Формули-1» - Чемпіонат світу з кільцевих перегонів у відкритому морі.