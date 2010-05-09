У Керчі влаштували факельну ходу
На знак вшанування пам’яті полеглих радянських воїнів
Тисячі жителів Керчі із засвіченими факелами в руках піднялися на гору Мітрідат до Обеліска Слави ввечері 8 травня, щоб вшанувати пам`ять полеглих в роки Великої Вітчизняної війни радянських воїнів.
Факельна хода є традиційною для міста у східному Криму і проводиться щороку напередодні Дня Перемоги, передає кореспондент УНІАН.
Присутні поклали квіти до пам`ятника. На вершині гори відбулася театралізована вистава. Небо над містом-героєм осяяв феєрверк.
«На Мітрідаті проведено реконструкцію меморіального комплексу. Реставровано стелу Вічного вогню, мармуром викладено оглядовий майданчик, впорядковано територію навколо Обеліска Слави», - повідомила УНІАН співробітник керченської мерії.
Довідка УНІАН. У роки Великої Вітчизняної війни Керч пережила дві окупації і стала ареною жорстоких битв.
Фашисти знищили чотирнадцять тисяч мирних жителів і п`ятнадцять тисяч військових, погнали у рабство до Німеччини понад чотирнадцять тисяч осіб. Матеріальні збитки, завдані місту німецькими військами, перевищили півтора мільярдів рублів.
Керч звільнено від німецько-фашистських загарбників 11 квітня 1944 року.
Звання «місто-герой» присвоєно Керчі 14 вересня 1973 року.