Приватну медицину заборонили в Узбекистані

В Узбекистані фізичним особам заборонили займатися медичною практикою. Відповідний законопроект, як повідомляє ІА REGNUM, був прийнятий сенатом республіки (верхньою палатою парламенту).

Документ є поправками до закону "Про охорону здоров`я громадян". Нижня палата парламенту затвердила його наприкінці 2009 року.

Коментуючи законопроект, представниця сенату Олена Борисова заявила, що в 2009 році під час перевірок були виявлені серйозні порушення в роботі лікарів, які мають приватну практику. За її словами, реально працювала менше половини з тих, хто мав ліцензію на цей вид діяльності. Більшість з приватних лікарів, як стверджує сенатор, не дотримувалися правил санітарії, вимог щодо стерилізації інструментів і знищення використаних матеріалів. Деякі, за інформацією Борисової, не вели необхідної документації.

Представниця сенату підсумувала, що практика приватних лікарів у країні "не відповідає вимогам з надання кваліфікованої медичної допомоги".

На початку травня, нагадує Лента.ру, в Узбекистані указом президента був скасований інститут приватних нотаріусів. При цьому Іслам Каримов посилався на необхідність зупинити зловживання, виявлені при перевірках в цій сфері. Проте в пресі було висловлено думку, що указ став черговою спробою влади встановити державний контроль над усіма можливими сферами суспільного життя.