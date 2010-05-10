Грищенко поїхав до «Клубу друзів України»

Сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО прибув з одноденним візитом до Брюсселя з метою участі в робочому сніданку з міністрами закордонних справ та високими дипломатичними представниками 13 країн-членів ЄС, що входять до «Клубу друзів України».

Як повідомив УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, серед учасників заходу керівники зовнішньополітичних відомств Литви, Румунії, Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини та Швеції.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО у Брюсселі проведе зустрічі з комісарами Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства, з внутрішніх справ, з економічних та фінансових питань, а також з державним секретарем МЗС ФРН Вернером ХОЙЕРОМ.

Головним змістом візиту повинен стати імпульс співпраці України з Європейським Союзом та його країнами-членами з низки практичних питань, зокрема тих, що стосуються процесу спрощення візового режиму для українських громадян, а також в розрізі протидії наслідкам глобальної фінансово-економічної кризи, зазначили в МЗС.

«Ми виходимо з того, що європейська інтеграція України - це не просто якась висока мета, а щоденний процес тісної взаємодії з Європейським Союзом, його окремими країнами-членами з практичних питань, що хвилюють простих українців у їх буденному житті», - заявив К.ГРИЩЕНКО після прибуття до Брюсселя.

«Відтак ми концентруємо нашу роботу на прискоренні переговорів щодо спрощення візового режиму, уникненні обмежень на доступ українських виробників на європейський ринок, залученні технологій та інвестицій з ЄС. Окремою значимою складовою мого візиту стане обговорення шляхів співпраці між Україною та Європейським Союзом у подоланні спричинених кризою негативних явищ в українській економіці та підтримки Брюсселем програми реформ українського уряду», - підкреслив міністр.