На Хмельниччині вилучено 125 літрів самогону
15:13, 10 травня 2010Суспільство
1611 0
Спершу - в машині, потім - в будинку
У Старокостянтинівському районі на Хмельниччині правоохоронці затримали водія «Москвича», який перевозив майже 60 літрів самогону.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС в області.
Крім того, за місцем проживання водія було вилучено ще 65 літрів самогону, які чоловік приготував для реалізації.
Також вилучено так звану «закваска», з якої планувалося виготовити ще 3600 літрів.
Наразі чоловікові загрожує чималий штраф або позбавлення волі строком до 5 років.
Від початку року на Хмельниччині за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення до адміністративної відповідальності притягнуто понад 2 сотні подолян. За збут самогону порушено 50 кримінальних справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter