На Хмельниччині вилучено 125 літрів самогону

У Старокостянтинівському районі на Хмельниччині правоохоронці затримали водія «Москвича», який перевозив майже 60 літрів самогону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС в області.

Крім того, за місцем проживання водія було вилучено ще 65 літрів самогону, які чоловік приготував для реалізації.

Також вилучено так звану «закваска», з якої планувалося виготовити ще 3600 літрів.

Наразі чоловікові загрожує чималий штраф або позбавлення волі строком до 5 років.

Від початку року на Хмельниччині за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення до адміністративної відповідальності притягнуто понад 2 сотні подолян. За збут самогону порушено 50 кримінальних справ.