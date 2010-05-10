План порятунку євро підвищив фондові індекси США

Американські фондові індекси на відкритті торгів 10 травня зросли майже на п`ять відсотків. Зокрема, індекс Dow Jones зріс на 4,08 відсотка до 10803 пунктів, Nasdaq - на 4,85 відсотка до 2375 пунктів, а S&P 500 - на 4,58 відсотка до 1161 пункта.

Різкому зростанню біржових показників сприяла позитивна динаміка на світових майданчиках, викликана створенням МВФ і Євросоюзом антикризового фонду для країн єврозони, не здатних самостійно впоратися із зростанням державного боргу.

Об`єм фонду становитиме 750 мільярдів євро, або близько трильйона доларів. З них півмільярда євро нададуть Євросоюз і Єврокомісія. Передбачається, що кошти з фонду виділятимуться у вигляді кредитів тим країнам єврозони, яким необхідна стабілізація національної фінансової системи.

Раніше в понеділок європейські фондові індекси також зреагували на новину про формування фонду зростанням. Британський FTSE 100 і німецький DAX піднялися на 4,7 відсотка, а французький САС 40 - на 8,2 відсотка.

Лента.ру