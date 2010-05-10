На саморобному літальному апараті загинув пілот

Трагедія сталась у Чернівецькій області

У Чернівецькій області на саморобному літальному апараті розбився місцевий мешканець. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора о 13.30 поблизу с. Берегомет Кіцманського району. Саморобний літальний апарат упав на поле, мешканець с. Берегомет, який ним керував, загинув. Літальний апарат не зареєстрований, політ здійснювався без дозволу. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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