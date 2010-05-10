Росія відновила постачання газу до Вірменії

Корпорація нафти і газу Грузії повідомила про завершення ремонту Північно-Південного магістрального газогону.

Російський газ не надходив до Вірменії з 28 квітня. Причиною став обвал, що пошкодив газогін в одному з високогірних районів Грузії, передає РосБізнесКонсалтинг. 4 травня у чотирьох селах зійшов новий оповзень. Додатково газопровід вдарив 20-тонний камінь.

Внутрішній попит на газ у Вірменії, який становить щодня близько 2,5 млн. куб.м, забезпечувався без обмежень за рахунок зарезервованого газу.

Що стосується Грузії, то брак російського газу ніяк не позначився. Газ країна одержує з Азербайджану.