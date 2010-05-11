Євро на українському міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9175/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2620/24, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,0885/10,1030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2734/36 (п`ятниця - 1,2710/12).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом – 7,9250.