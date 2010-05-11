30 українських рок-гуртів зберуться у День Києва

У День Києва – 29-30 травня - у «Парку Київська Русь» свої музичні програми презентують 30 українських рок-гуртів.

Про це УНІАН повідомила організатор рок-концерту у «Парку Київська Русь» Лариса БОЛДИРЕВА.

Зокрема, у «Днях сучасного Києва в середньовічному місті» візьмуть участь рок-гурти із Києва, Вінниці та Одеси - «Гражданин Топинамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царське село», «Ин Тим», «По той бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренесанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Южный крест» та інші.

«Ми хочемо зібрати шанувальників рок-музики у «Парку Київська Русь» для того, щоб, слухаючи музику та відпочиваючи, молодь мала змогу ненав’язливо долучитися до культури Давньої Русі. Альтернативна музика існувала в різні часи. У День Києва кожний колектив виконає 4-5 пісень. Ми обрали найсильніші групи із понад 100 претендентів, різних за стильовими напрямками: як більш класичний speed, power и atmospheric metal, так і непередбачуваний фолк, СКА і поп-рок. Ми хочемо надати можливість талановитим командам показати себе багатотисячній аудиторії. За глядацькими симпатіями ми оберемо хед-лайнерів, які у майбутньому зможуть виступити на одній сцені з легендами рок-музики», - повідомила Л.БОЛДИРЕВА.

«Рок-музика близька молоді. І проведення такого концерту у Парку, поєднання сучасних ритмів із атмосферою давніх часів дасть можливість молодим людям відчути зв’язок із історією країни», - зазначив автор проекту «Парк Київська Русь», президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

Водночас В.ЯНЧЕНКО звернув увагу на те, що, хоч молодь переважно цікавиться сучасною культурою, епоха Давньої Русі викликає зацікавленість і безліч питань, на які не дають змоги знайти відповіді сучасні ритми життя.

«У Дні Києва у Парку відбудеться символічна зустріч двох культур - сучасного Києва і Давньої Русі. І в цьому допоможе саме рок-концерт. На території Дитинця музиканти звернуться до глядачів на близькій – сучасній мові музики. Сучасна молодь - не гірше, ніж молодь, скажімо, X століття. І хоча не всім поки що близька культура Давньої Русі, сподіваємося, що рок-фестиваль зробить її доступною, і молодь зможе вмістити її у своїй свідомості», - сказав автор проекту «Парк Київська Русь».

Як додали у прес-службі «Парку Київська Русь», 29-30 травня у рамках «Дня сучасного Києва в середньовічньому місті» також відбудеться ярмарок майстрів, майстер-класи з народних ремесел, середньовічний тир (традиційний лук, метання ножів тощо), народні ігри та забави.

Крім того, до програми святкових заходів включені кінні театри і святковий феєрверк.

Як повідомляв УНІАН, наступний фестиваль Парку – «Київська Русь XIII століття» відбудеться 22-23 травня. Очікується, що гостями фестивалю стануть представники культурної, наукової, дипломатичної і бізнес-еліти України, СНД, Європи.

Протягом року в рамках III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» пройдуть богатирські битви ХІ, ХІІ і ХV століть, лицарські турніри, День Києва, День Ярила, Медовий спас, фестиваль каскадерів, зустріч Бабиного літа, лучний турнір та інші видовищні заходи.

Дістатися до «Парку Київська Русь» із Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 9-ї ранку у напрямку “Парку Київська Русь” курсують автобуси від станції метро «Видубичі» (зупинка - дорога за напрямком до Обухова перед залізничним мостом). Інтервал руху 30-40 хвилин. Ціна проїзду 20 грн.

Вартість квитка у фестивальний день - 80 грн., дитячий квиток коштує 50 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.