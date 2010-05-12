Дедалі менше поляків хочуть до єврозони

У Польщі зменшилася кількість громадян, які підтримують приєднання країни до зони єдиної європейської валюти, до якої входять 16 з 27 країн Європейського Союзу.

За даними опитування компанії CBOS, які має у своєму розпорядженні УНІАН, проти заміни національного злотого на євро виступають 49% опитаних поляків. Підтримує введення єдиної європейської валюти 41% респондентів.

Експерти припускають, що причинами зниження довіри до єдиної європейської валюти, яку польський уряд раніше планував ввести у 2012 році, стали економічні проблеми Греції, яка входить до єврозони.

CBOS відзначає, що найвищий рівень підтримки поляків приєднання країни до єврозони було зафіксовано у 2002 році, коли єдина європейська валюта була введена в готівковий оборот, а Польща ще не входила до Євросоюзу. Тоді заміну злотого на євро підтримували 64% поляків.

Після вступу країни до Євросоюзу у травні 2004 року підтримка ідеї введення у Польщі єдиної європейської валюти знизилася, а в 2007-2008 роках приблизно однакова кількість поляків підтримувала введення євро і висловлювалася проти цього кроку.

У першій половині 2009 року, коли до єврозони вступила Словаччина, підтримка введення євро в Польщі зросла до 52%.

Довідка УНІАН. Введена до безготівкового розрахунку з 1999 року, а до готівкового - з 2002 року єдина європейська валюта - євро - на сьогодні є другою резервною і другою валютою, якою найбільше торгують у світі після американського долара.

До єврозони входять Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Голландія, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Ще 5 європейських країн користуються євро без формального членства у єврозоні.

За даними на кінець минулого року, у готівковому обороті було близько 800 млрд. євро, якими користуються майже 330 млн. європейців.