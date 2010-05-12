Хто працює понаднормово, зазнає ризику серцевих хвороб

Ризик серцево-судинних захворювань на 60% збільшується у осіб, тривалість робочого дня яких становить 10-11 годин, повідомляють британські науковці.

Відповідні дані були подані в звіті, оприлюдненому в "Європейському журналі серця" (EHJ) за наслідками досліджень серед 6 тис. британських службовців.

Вчені додали до паління, як уже відомого чинника ризику серцевих хвороб, - щоденне перепрацювання на 3-4 години. За їх даними, така наднормова робота збільшує ризик виникнення хвороби серця на 60%.