На одного жителя Донеччини припадає 183 тонни відходів

У Донецькій області на одного жителя на сьогодні припадає 183 тонни різних (виробничих і побутових) відходів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Згідно з повідомленням, на початок 2010 року в регіоні накопичилося 816 млн. тонн різних відходів, з яких 70% припадає на відходи вуглевидобування і вуглезбагачення, дев`ята частина – на вапняні і вапняно-магнієві відходи, десята частина – на попіл і попелошлакові відходи. Наявність такого великого обсягу відходів служить постійним джерелом забруднення землі, води і повітряного простору. В середньому на один квадратний кілометр території Донецького регіону припадає 30,8 тис. тонн різних відходів, з розрахунку на одного жителя – 183 тонни.

Статистики зазначили, що під відходами у відвалах і накопичувачах зайнято 7,3 тис. гектарів земельних угідь області. Річні витрати на зберігання і знищення відходів у цілому по області (за минулий 2009 рік) склали 153,7 млн. грн.

У облстатуправлінні констатували, що в 2009 році на підприємствах і в організаціях Донецької області утворилося 28,7 млн. тонн різних виробничих і побутових відходів. Порівняно з попереднім роком це менше на 8,8 млн. тонн, або на 24%, що пов`язано здебільшого зі скороченням обсягів виробництва промислової продукції і виконаних будівельних робіт.

З усіх відходів, що утворилися за рік, 12,7 млн. тонн, або 44% припадали на відходи вуглевидобування і вуглезбагачення, 5,3 млн. тонн, або 18% склали шлаки доменного виробництва, 3 млн. тонн, або 10% – попіл і попелошлакові відходи, 2,3 млн. тонн, або 8% – сталеплавильні шлаки, майже стільки ж – вапняні і вапняно-магнієві відходи, 2,1 млн. тонн, або 7% – залізовмісні відходи металургійного виробництва.

За інформацією статистиків, багато виробничих відходів можуть знайти застосування в дорожньому будівництві, при виробництві цементу, бетону, інших будівельних матеріалів тощо. В цілому по області в 2009 році було використано 6,9 млн. тонн відходів, що склало 24% від тих, що утворилися за рік, проти 10,5 млн. тонн, або 28% - у 2008 році.

Рівень використання відходів металургійного виробництва за 2009 рік також знизився, але він вищий, ніж в інших галузях. Так, було використано 92% залізовмісних відходів, що утворилися за рік, 56% шлаків сталеплавильного виробництва, 48% доменних шлаків. У той же час відходів вуглевидобування і вуглезбагачення було перероблено менше 4%, від тих, що утворилися протягом року, попелу і попелошлакових відходів – трохи більше 7%.