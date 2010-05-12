Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 11 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2% відучора й сьогодні становить 9,91 грн./євро, продажу– на 0,5% – до 10,11 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,00 грн./євро, з продажу – в межах 10,02-10,36 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 травня не змінився й сьогодні становить 0,2527/0,2627 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2580 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2599-0,2660 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні становить 9,95 грн./євро, курс продажу знизився на 0,5% – до 10,07 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,00 грн./євро, з продажу – в межах 10,03-10,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,3% порівняно з 11 травня і сьогодні становить 0,2526 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2620 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2580 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2599-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,935 грн., євро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,928 грн., євро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2580/0,2640 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 12 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,064308 до російського рубля – 0,26106.