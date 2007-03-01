У Нью-Йорку заборонили слово ”негр”

В середу муніципалітет Нью-Йорка заборонив всім жителям міста використовувати слово "негр", передає агентство Reuters. Порушення заборони не карається штрафом, ухвала має скоріше символічний сенс і спрямована на викорінення слова з вуличного сленгу, а також з лексикону виконавців хіп-хопу і коміків.

Як повідомляється в документі, слово "негр" вперше зустрічається письмово в 1786 році як термін, використовуваний рабовласниками для позначення африканських рабів. За словами прихильників заборони, "негр" є образливим словом незалежно від того, хто його вживає, чи то расисти чи чорношкірі репери.

Тим часом противники рішення муніципалітету запевняють, що частіше вживання цього слова сприяло б ліквідації його негативних конотацій. Чорношкірий комік Кріс Рок вважає, що політики подібними заборонами намагаються відвернути увагу від більш насущних проблем.

Активісти також звернулися в Американську академію звукозапису, щоб переконати її керівництво не номінувати музикантів на премію "Греммі" у разі використання забороненого слова в текстах пісень. Проте представник організації відзначив, що 11 тисяч академіків навряд чи підтримають подібне рішення.

Лента.ру