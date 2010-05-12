Семиноженко: попередня влада була байдужа до пам'яті Мазепи

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що рішення про встановлення в Києві пам’ятника Івану Мазепі має ухвалювати міська громада.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.СЕМИНОЖЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Це справа громади, якщо буде прийнято певне рішення. Дивіться, є рішення Київради, є вулиця Мазепи, я б її краще назвав би Лаврська чи повернув би іншу назву, яка була раніше. Це моя особиста точка зору. Все буде відповідно до закону і Конституції», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Водночас віце-прем’єр висловив здивування щодо байдужості попередньої влади до інших історичних пам’яток, пов’язаних з ім’ям І.Мазепи.

«Є будинок, де він (І.Мазепа) зупинявся і деякий час перебував на території Курської області (Російська Федерація – УНІАН). Я запитував губернатора, чи хто-небудь приїздив туди, цікавився, як відновити цю історичну пам’ятку? Ні. Жодного кроку не було за всі п’ять років», - пояснив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО також повідомив, що планує найближчим часом відвідати цей будинок. «Я думаю, що ми потурбуємося за цю будівлю, і буде час, ми відвідаємо і подивимося – можна щось зробити там чи ні», - додав віце-прем’єр.

Однак на запитання журналістів, чи підтримує він особисто встановлення такого пам’ятника в Києві, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Я рівно як не підтримував запорізьке погруддя (пам’ятник Сталіну – УНІАН), це моя особиста думка, так і це не підтримую. Будь-яке спірне питання сьогодні – воно гостре і воно небезпечне з точки зору суспільного резонансу. Треба зараз об’єднатися всім навколо важливіших завдань, які стоять перед Україною, треба зрушити вперед економіку і зробити так, щоб люди відчули, що Україна пішла вперед».