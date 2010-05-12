Двоє школярів викрали джип

У місті Горлівка Донецької області двоє школярів викрали автомобіль Nissan x-trail.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

За даними правоохоронців, у Центрально-Міський райвідділ міліції м. Горлівки звернувся 45-річний чоловік із заявою про те, що невідомі незаконно заволоділи його автомобілем Nissan x-trail. Співробітники ДАІ за “гарячими слідами” встановили і затримали викрадачів автомобіля. Ними виявилися 14-річний учень школи-інтернату і 12-річний учень однієї із загальноосвітніх шкіл.

Автомобіль у технічно справному стані повернений власнику.