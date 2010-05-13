Самара має намір придбати 8 українсько-російських літаків
05:09, 13 травня 2010Суспільство
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Для створення регіональної авіакомпанії
Самара має намір придбати вісім українсько-російських літаків Ан-148-100.
Як повідомили УНІАН в уряді Самари, відповідну постанову було затверджено 12 травня.
«Бюджетні інвестиції в розмірі 100 млн. рублів дозволять у 2010 році придбати повітряні судна Ан-148-100Е й зробити ще один крок на шляху створення регіональної авіакомпанії (робоча назва Air Samara) з базуванням у міжнародному аеропорту «Курумоч», – йдеться в повідомленні.
Виділення коштів із бюджету Самарської області буде здійснено за рахунок додаткових джерел фінансування.
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