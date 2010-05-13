Глава МВС: мітинги проводити можна, голосно кричати – ні

«Мітинги проводити закон дозволяє, вулиці перегороджувати, голосно кричати – ні». Про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ в інтерв`ю «Левому берегу», відповідаючи на питання «У вас не виникає відчуття, що ваше відомство перетворюється на знаряддя згортання демократії?».

«Ні, - відповів глава МВС. - У чому, скажіть, міліція «гнобила» нашу демократію? У тому, що ми наводили лад під час останнього великого мітингу під Радою – в день ратифікації харківських угод (27 квітня ц.р. – УНІАН)?.. Мітинги проводити закон дозволяє, вулиці перегороджувати – ні. Голосно кричати – ні, в сусідніх будинках всеж таки люди живуть».

У відповідь на зауваження про те, що того дня під Верховною Радою стояло оточення з шести рядів омонівців, А.МОГИЛЬОВ сказав: «Вони охороняли тих, хто, мітингуючи, вийшов на проїжджу частину. Чим, до речі, порушив закон. Перегороджування проїжджої частини – кримінальний злочин. Будь-який мітинг має проходити в законних рамках. У рамках дозволеного! Демократія – це...(«Порядок. Так говорить Віктор Федорович» – прим. авт.)... Так, зокрема порядок. Перш за все – дотримання норм закону. Якщо учасники мітингу заступили на проїжджу частину, завадили руху – здійснили порушення і мають за це відповідати».

За словами міністра, саме тому організаторів того мітингу викликають на допити - до Київського головного управління, де порушено кримінальну справу.

За словами А.МОГИЛЬОВА, «ми ж розуміємо: сьогодні мітинги не за ідею організовуються. Якщо дехто накопичив достатній фінансовий потенціал, щоб їх організовувати... Накопичив за рахунок коштів того самого Держрезерву, припустимо... (Посміхається.) І ось тепер збирається вливати фінанси в мітинги... Якщо це призведе до порушення правопорядку – організатори акцій відповідатимуть».

Зокрема й лідери опозиційних сил – «якщо вони організовують масові безлади і перегороджують вулиці, тобто скоюють кримінальний злочин...».

На питання журналіста, що робитиме МВС у разі повторення сценарію 2004 року і у міліції буде вибір: «дотриматися норм-інструкцій чи влаштувати м`ясорубку», А.МОГИЛЬОВ сказав: «Ми зафіксуємо факти порушень – якщо вони будуть, а потім – у рамках кримінального законодавства – розбиратимемося. Якщо натовп безчинствуватиме, громитиме... Вживатимемо заходів відповідно до закону. У законі все обумовлено».

При цьому А.МОГИЛЬОВ переконаний, що не одержить неправомірного наказу.