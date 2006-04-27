Знайомтеся - Dodge!

В рамках "Столичного автошоу - 2006", яке пройде в Києві 19-21 травня, генеральне представництво автоконцерну DaimlerChrysler AG в Україні – ВАТ "Автокапітал" – презентує новий на українському ринку автомобільний бренд Dodge. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ "Автокапітал".

У повідомленні наголошується, що компанія вперше презентує в Україні автомобіль Dodge Caliber. Крім того, компанія представить повний модельний ряд легкових і комерційних автомобілів Mercedes-Benz.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі Корпорації "УкрАВТО", яка виступає організатором "Столичного автошоу", у заході візьмуть участь провідні автомобільні компанії, які представлять вітчизняним споживачам весь спектр автомобілів: Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep, Toyota, Nissan, Renault, Mazda, Suzuki, Opel, Chevrolet, Lanos, усі моделі марок ВАЗ і ЗАЗ.

У рамках автошоу пройдуть одразу декілька презентацій автомобілів, які з`являться на українському автомобільному ринку в 2006 році: нові моделі автомобілів Chevrolet Aveo і Evanda, Opel Astra Twin Top, Nissan Note і ін.

Як повідомляв УНІАН, вперше "Столичне автошоу" було проведено в 2004 році. Автошоу було задумано і реалізовано в абсолютно новому форматі - як свято вітчизняного автомобілебудування. Резонанс і успіх заходу закріпив за автошоу статус щорічного.

У 2005 році "Столичне автошоу" зібрало на Столичному шосе, 90 більш як 300 тис. киян і гостей столиці. У салонах і на відкритих майданчиках "автоцентру на Столичному" загальною площею більш як 5 тис. квадратних метрів автомобільні виробники і дистриб`ютори презентували гостям свята понад 300 уже відомих на вітчизняному ринку і нових моделей автомобілів світових брендів.