У Сумах на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами

Сьогодні вранці в Сумах під час руху спалахнуло маршрутне таксі. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань зв`язків з громадськістю Управління ДАІ ГУ МВС України в Сумській області, попередня причина загоряння – коротке замикання. На місце події виїжджали дві автоцистерни МНС, які на гасіння вогню витратили близько 300 літрів піногасильної суміші.

У вогні значно постраждав моторний відсік мікроавтобуса. Попередній збиток становить більш як 200 тис. грн.

За словами пасажирів, які їхали в цій маршрутці, запах гару відчувався задовго до появи полум‘я, але водій тривалий час відмовлявся зупинити маршрутку і випустити пасажирів в недозволеному місці.