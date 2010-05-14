У Севастополі відкрите торгове представництво Саратовщини

Торгове представництво Саратовської області Росії урочисто відкрили вчора в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, торгпредство відкрите відповідно до підписаної 26 листопада 2009 року в Севастополі угодою між урядом Саратовської області і Севастопольською міською державною адміністрацією про торгово-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю. Керівником торгового представництва призначено Анатолія КОЧЕШКОВА (генерал-майора запасу, колишнього офіцера морської піхоти ЧФ РФ). З боку Севастополя угоду про відкриття представництва підписав голова міста Валерій САРАТОВ, від Саратовської області - губернатор Павло ІПАТОВ.

П.ІПАТОВ під час церемонії підписання зазначив, що дана подія для Саратовської області в Севастополі є «важливою і знаковою». За його словами, «ми не сумніваємося, що це представництво послужить справі розвитку взаємин між Севастополем, Кримом у цілому в сфері гуманітарної співпраці, в сфері економічній, соціальній, і сьогодні ми, зафіксувавши підписання цієї угоди, з досить хорошим оптимізмом дивимося в майбутнє». Як підкреслив П.ІПАТОВ, підписані президентами України і Росії угоди «дозволяють по-новому вибудовувати наші партнерські відносини». За його словами, «ми, звичайно, розуміємо, що основою цій відносин є наявність тут, у місті Севастополі, бази ЧФ РФ, і наші відносини, насамперед, в останні роки складалися з дружніх відносин області з морською піхотою ЧФ РФ, але в сьогоднішніх умовах ці відносини треба будувати вже на іншому рівні».

В.САРАТОВ, зі свого боку, зазначив, що «завдання, яке сьогодні стоїть перед Україною, перед Севастополем, це залучення інвестицій, і, звичайно, насамперед, ми б вітали інвестиції з боку Росії». Як додав він, «з багатьох причин, хоча б тому, що нам дуже зрозуміло, що відбувається в наших країнах, ми маємо спільну культуру, мову, відносини, віросповідання...». За словами губернатора, «нас, звичайно, цікавлять контакти в галузі промисловості, в гуманітарній сфері». Як додав він, «ми із задоволенням розвиватимемо на всіх напрямках наші відносини». На думку В.САРАТОВА, «нам треба створити досить довгострокову програму (між Севастополем і Саратовською областю - УНІАН), яка на п`ять, на десять років передбачала б наші відносини».

Потім сторони урочисто відкрили торгове представництво, розміщене поблизу філіалу Саратовського державного соціально-економічного університету, на вулиці Вакуленчука.