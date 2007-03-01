Нафтогаз отримав нового голову

Головою правління НАК “Нафтогаз України» призначено Євгена БАКУЛІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО сьогодні після засідання уряду.

На запитання журналістів, чому головою правління призначено саме Є.БАКУЛІНА, а не Володимира ЯКУБЕНКА (перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), Ю.БОЙКО відповів: “Таке рішення уряду”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України звільнив Володимира ШЕЛУДЧЕНКА з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» 21 лютого. В.ШЕЛУДЧЕНКО очолював НАК «Нафтогаз України» з 14 серпня 2006 року.

Довідка УНІАН. Є.БАКУЛІН, 1956 року народження, з вересня 2006 року очолював ДК “Укргазвидобування”, з грудня минулого року – член правління НАК “Нафтогаз України”.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.