У Київському зоопарку "відкачали" двох яків

У Київському зоопарку заявляють, що вчора ввечері невстановлені особи кинули у вольєру з двома яками отруєний корм, унаслідок чого тваринам довелося надавати термінову реанімаційну допомогу.

Як повідомляє прес-служба Київського зоологічного парку, яків вдалося врятувати завдяки наданій фахівцями ветеринарної медицини зоопарку й Центру охорони здоров`я тварин екстреній медичній допомозі.

За інформацією завідуючого відділом ветеринарної медицини зоопарку Віталія КОБИЛИНСЬКОГО, симптоми отруєння тварин ідентичні тим, які були у слона Боя, який загинув 26 квітня цього року.

«Швидше за все, ті, хто замислив це вбивство, не розрахували дозу для таких сильних і витривалих тварин, як яки, й лише тому ветлікарям вдалося їх «відкачати», процес реанімації тривав впродовж чотирьох годин», - зазначив В.КОБИЛИНСЬКИЙ.

У повідомленні зоопарку підкреслюється, що запобігти черговій трагедії вдалося завдяки професіоналізму працівників зоопарку, які вчасно виявили тривожні симптоми в стані здоров`я тварин, і роботі лікарів ветеринарної медицини.

Колектив зоопарку просить правоохоронні органи взяти на особливий контроль ситуацію, пов`язану з тероризмом у зоопарку, й вжити активніших слідчих дій із розслідування випадку отруєння азіатського слона Боя.

Як повідомляв УНІАН, у день смерті слона, 26 квітня, директор зоопарку Світлана БЕРЗІНА, а також головний лікар зоопарку Андрій МАРУНЧИН заявили, що тварину отруїли. На території вольєри знайшли варені яйця, які не входили до раціону слона Боя.

6 травня президент міжнародного товариства захисту тварин SOS Тамара ТАРНАВСЬКА і директор громадської організації "Експертна рада" Андрій КАПУСТІН, посилаючись на думки зарубіжних експертів, висловили сумніви, слон був отруєний яйцями. Як зазначив А.КАПУСТІН, слони не їдять білок. Як повідомила Т.ТАРНАВСЬКА, зарубіжні експерти вважають, що смерть могла статися в результаті відриву тромбу, від інфаркту або інсульту. За її даними, ще до зими у слона була дуже ослаблена імунна система через неправильну дієту, а потім ситуацію погіршила холодна зима, коли Бой перебував у невідповідних умовах.

Для розслідування причин смерті Боя створено спеціальну слідчу комісію при КМДА. Також розслідування причин смерті слона веде прокуратура Києва.