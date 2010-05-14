Банкір: євро не прирівняється до долара

Вартість євро, яке сьогодні опинилося в зоні валютної турбулентності, не прирівняється до долара. Так думку висловив журналістам голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака, коментуючи нинішню ситуацію на валютному ринку.

«Курсові гойдалки європейської валюти викликали значне занепокоєння, підігріте доволі гучними заявами про очікування критичного зниження курсу євро», - зазначив фінансовий експерт.

За словами Владислава Байраки, наразі європейські фінансові ринки опинилися в дуже непростій ситуації через балансування на межі дефолту Греції та серйозні фінансові труднощі Іспанії і Португалії, кредитні рейтинги яких були значно знижені.

«На початку травня євро встигло впасти на 4,5% – до 1,27 євро за долар, потім дещо піднятися – до 1,3 євро за долар, після цього знову трохи зіскочити вниз. Ці курсові гойдалки продовжуються і зараз. Але ті негайні антикризові заходи, які наразі здійснює Євросоюз, аби зміцнити свою валюту і не допустити розвитку європейської хвилі глобальної фінансово-економічної кризи, не дозволять курсу євро зрівнятися з курсом американського долара», - зауважив голова правління Банку Кіпру.

«Тож створення стабілізаційного фонду об’ємом 750 мільярдів євро, який передбачає швидке виділення коштів для країн-учасниць ЄС, що мають серйозні фінансові труднощі, допоможе залікувати фінансово-економічні проблеми Старого Світу. Але, щоб вилікувати економіку Європи і зупинити стрибання курсу європейської валюти, необхідно шукати ще й інші дієві шляхи та механізми виходу з цієї непростої ситуації», - підкреслив банкір.

На переконання Владислава Байраки, українців падіння євро зачепить незначним чином.

«Традиційно заощадження та розрахунки з іноземними партнерами українські підприємці здійснюють у доларах США, тому ситуація із нестабільністю євро на українцях відіб’ється несуттєво», - зазначив експерт.

Справка: у 2009 році Банк Кіпру (Bank of Cyprus) увійшов до списку найкращих банків світу у межах однойменного щорічного проекту, організованого престижним журналом Global Finance.

За підсумками 2009 року Bank of Cyprus Group показала 313 мільйонів євро прибутку. Загальні активи групи оцінюються в 39 мільярдів євро.