На вихідні синоптики пророкують сильні дощі та грози

Укргідрометцентр на 15-17 травня прогнозує сильні дощі та грози на більшій частині території країни.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, який розіслав штормове попередження, 15 травня на більшій частині території країни грози, вдень у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.

16 травня в західній частині сильні дощі, в карпатському регіоні дуже сильні; 17 травня в Карпатах сильний дощ, на високогір`ї можливий мокрий сніг. В Україні грози, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с.