3-місячну доньку батьки продали за 14,5 тисяч гривень

У селі Вікно Гусятинського району На Тернопільської області затримали батьків, які продали 3-місячне немовля.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, за власну доньку батьки запросили 15 тис. грн., продали її за 14,5 тис. грн., однак після цього їх одразу затримали правоохоронці.

Слідчі встановили, що у 37-річної жінки вже була сім’я у Хмельницькій області. Не розлучившись з першим чоловіком, якому залишила на виховання чотирьох спільних дітей, вона переїхала на Тернопільщину, де жила з 36-річним раніше судимим за крадіжки місцевим жителем. Обоє, за даними правоохоронців, пиячили і вели антигромадський спосіб життя.

Після народження дитини жінка не виявила бажання забрати немовля з пологового будинку, пояснивши, що у сім’ї немає доходів для догляду за дитиною. Невдовзі працівники обласного відділу кримінальної міліції у справах дітей дізналися, що чоловік і жінка шукають покупця для своєї дитини. Щойно знайшовши покупця, батьки на таксі забрали немовля до села, де їх і затримали після продажу дитини.

Обох підозрюваних поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Щодо них порушено кримінальну справу за ст. 149 ч. 3 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).