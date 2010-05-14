Подружжя підприємців застрелилось через банківські борги

13 травня в с. Кудашівка Криничанського району Дніпропетровської області подружжя місцевих підприємців покінчило життя самогубством через банківські борги.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, про факт самогубства свідчать передсмертні записки загиблих. ЦГЗ також цитує передсмертну записку чоловіка-самогубця – «Набридло зводити кінці з кінцями, зводити життя до елементарного існування. Так склалася ситуація, з якої немає реального виходу. Крім єдиного».

Сума банківських боргів не уточнюється.

Виявлені правоохоронними органами тіла господарів будинку мали вогнепальні поранення грудей. Поруч з ним також виявлено застреленого собаку господарів. Під трупом чоловіка знайдено мисливську рушницю 12-го калібру, що належала йому.

“Обстановка в помешканні порушена не була, ніщо не вказувало на те, що це міг бути розбійний напад”, - наголошується у повідомленні ЦГЗ.