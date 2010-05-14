Директор «Демініціатив» Ілько Кучерів важко захворів

Захворів директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів. У відомого громадського діяча виявлено онкологічне захворювання.

Зараз Ілько Кучерів проходить дороговартісне лікування. Початковий курс хіміотерапії оплатила родина. Але потрібні кошти на подальші курси і реабілітацію.

Фонд «Демократичні ініціативи» просить відгукнутися і допомогти у лікуванні.

Кошти на лікування можна переказати на рахунок Фонду «Демократичні ініціативи», а за потреби – зателефонувати науковому керівнику Фонду Ірині Бекешкіній (тел. 050-355-69-50), співробітникам Фонду (тел. 234-80-46), дружині Ірині Філіпчук (тел. 050-312-17-46), виконавчому директору Світлані Барбелюк (тел. 050-446-38-59) або відгукнутися на електронну адресу:

dif@dif.org.ua – Фонд;

Iryna@dif.org.ua – Ірина Бекешкіна;

iryna65@ukrpost.net – Ірина Філіпчук.

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Благодійний фонд «Демократичні ініціативи»

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