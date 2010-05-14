У райцентрі Вовчанськ Харківської області маневровий тепловоз на смерть збив 11-річного хлопчика.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління МВС України на Південній залізниці Лариса ЄРМАКОВА, нещасний випадок стався сьогодні вранці близько 7.40 на стації у Вовчанську через необережність хлопця, який поспішав до школи.

За даними Л.ЄРМАКОВОЇ, хлопчик перебігав через пішохідний перехід, вважаючи, що встигне випередити тепловоз. Попередньо відомо, що машиніст бачив хлопчика, подав звуковий сигнал, але йому не вдалося зупинити тепловоз.

На місці події працює оперативно-слідча група, з’ясовуються всі обставини події.