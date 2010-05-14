Янукович передумав віддавати лікерогорілчаний завод

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ щодо передачі Житомирського лікеро-горілчаного заводу в управління Міністерству аграрної політики України від Державного управління справами.

Про це йдеться в указі № 624/2010, який розміщено на сайті Глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ постановив “визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 8 лютого 2010 року № 139 «Про впорядкування використання об`єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами»”, яким Кабінету міністрів України і Державному управлінню справами було доручено вирішити питання про передачу в установленому порядку майнового комплексу Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (м. Житомир, вул. 1-го Травня, 38) та Чуднівської філії Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (Житомирська область, смт Чуднів) в управління Міністерства аграрної політики України.