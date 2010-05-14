В понеділок - день протидії гомофобії

17 травня в Україні відзначатимуть VI Міжнародний день протидії гомофобії та трансофобії з метою привернути увагу до проблем порушення прав людини, приниження гідності, переслідувань та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент всеукраїнської громадської організації “Гей-Альянс Україна” Станіслав НАУМЕНКО.

За його словами, цей день було обрано тому, що 17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність із міжнародної класифікації психіатричних і поведінкових розладів. У 1991 році Україна першою з колишніх республік СРСР скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками. У 2005 році французький науковець та активіст руху за права людини Луї-Жорж ТЕН ініціював проведення Міжнародного дня протидії гомофобії. Звернення до ООН з проханням офіційно визнати цей день підписали більш як 15 тисяч борців за права людини із 35 країн.

Згідно з розданими на прес-конференції матеріалами, зокрема, у зв’язку з цією датою представники української гей-лесбійської спільноти вимагають запровадити законодавчу заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в усіх галузях суспільного життя, легалізувати громадянське партнерство для людей гомосексуальної орієнтації, надати гомосексуальним подружжям усю повноту соціальних та економічних прав нарівні з гетеро сексуальними сім’ями.

Також вони вимагають визнати в Україні чинними одностатеві шлюби між громадянами України або між громадянами України та іноземцями, законно укладені в іншій державі, запровадити на державному рівні програми соціальної підтримки ґеїв та лесбійок, ураховувати їхні права та потреби при розробці та реалізації нормативно-правових актів.