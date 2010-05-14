Встановлено імена 85 тисяч репресованих на Житомирщині

Сьогодні у Житомирі до Дня пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятного знаку на місці розстрілу громадян у 1937-1938 роках відбувся мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь представники обласної та міської влади, духовенство, родичі репресованих житомирян, військові та школярі.

Як сказав на мітингу начальник Головного управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації Микола СЮРАВЧИК, за останні роки встановлено імена понад 85 тисяч репресованих жителів регіону.

Учасники мітингу вшанували пам’ять репресованих земляків покладанням квітів до пам’ятного знаку - гранітного хреста.

У Житомирському держархіві відкрилась виставка про репресованих. Виставка складається з п’яти розділів, у яких представлено документи про репресії на Житомирщині періоду 20-х, 30-х, 40-х та початку 50-х років минулого століття.

День пам’яті жертв політичних репресій в Україні відзначатимуть 16 травня.