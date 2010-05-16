У Сумах знайшовся державний прапор, викрадений із 22-метрового флагштоку

У місті Суми міліція розшукала викрадений в ніч на 10 травня державний прапор України розміром 6 х 4 метри, що зник із 22-метрового флагштоку.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби міської міліції Володимир КУЗЬМЕНКО, 11 травня до Зарічного райвідділу міліції надійшло повідомлення від керівництва Зарічної районної в м. Суми адміністрації про зникнення в ніч з 9 на 10 травня державного прапора, що майорів на 22-метровому флагштоку по вулиці Героїв Сталінграду.

Проте, як з’ясувалося, прапор, що зник, було знайдено раніше, ніж про пропажу заявили. Рано вранці 10 травня екіпаж патрульного автомобіля в районі вулиці Новомістинська в обласному центі помітив двох молодих людей, які несли в руках чималий згорток. Міліціонери з’ясували, що це кілька прапорів різних розмірів, і загорнуті вони були у величезне полотно державного прапора України. Громадян затримали і доставили до райвідділу міліції.

Прапори вони поки що зберігаються в райвідділі. Тепер міліція має з’ясувати, якій організації вони належать та їх вартість. Затримані молодики говорять, що все це нібито знайшли на темній вулиці.