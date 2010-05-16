Погода на завтра

17 травня за прогнозами синоптиків в західних областях України очікується хмарна погода, пройдуть дощі, місцями сильні (в Карпатах сильні дощі, на високогір`ї з мокрим снігом).

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5°, вдень 3-8° тепла. На решті території буде хмарно з проясненнями, температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на сході місцями 23-26°.

Можливі грози, в окремих районах - град. Вітер південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, у південній, центральній та східній частинах місцями пориви вітру та шквали 15-22 м/с.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

16 травня температура води в Чорному морі 14-18°, в Азовському морі 19-22 °, в Дніпрі біля Києва 19°.