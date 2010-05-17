На Волині знайшли задушеною 11-річну дитину
06:35, 17 травня 2010Суспільство
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Затримано співмешканку батька
У Волинській області на околиці одного з селищ знайдено задушеною одинадцятирічну дівчинку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС у Волинській області.
У повідомленні зазначається, що у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано співмешканку її батька – 32-річну місцеву жительку, без постійного місця роботи. Попередньо встановлено, що вона вдень на вулиці села під час сварки на ґрунті неприязні задушила дитину.
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