На Волині знайшли задушеною 11-річну дитину

У Волинській області на околиці одного з селищ знайдено задушеною одинадцятирічну дівчинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС у Волинській області.

У повідомленні зазначається, що у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано співмешканку її батька – 32-річну місцеву жительку, без постійного місця роботи. Попередньо встановлено, що вона вдень на вулиці села під час сварки на ґрунті неприязні задушила дитину.