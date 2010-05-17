Міжбанк відкрився падінням євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2580/0,2583 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 9,7515/9,7640 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2313/1,2315 дол./євро (п`ятниця, 14 травня - 1,2556/1,2558 дол./євро).

У п`ятницю, 14 травня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,925 грн./дол.