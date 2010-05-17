Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився, порівняно з 17 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився відучора на 2,3% і сьогодні становить 9,60 грн./євро, продажу – на 1,8% – до 9,85 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,73 грн./євро, з продажу – в межах 9,75-10,10 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 16 травня знизився на 0,8% і сьогодні становить 0,2528 грн./рубль, продажу – на 1,2% – до 0,2621 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 2% відучора і сьогодні становить 9,64 грн./євро, продажу – на 1,5% – до 9,83 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,73 грн./євро, з продажу – в межах 9,77-10,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 16 травня і сьогодні становить 0,2534 грн./рубль, продажу – на 0,9%, до 0,2629 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,95 грн., євро – 9,65/10,10 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,89/7,94 грн., євро – 9,70/10,02 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,888/7,937 грн., євро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 17 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 9,901034, до російського рубля – 0,26369.