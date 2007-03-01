Найстаріші електромережі України - в Криму

Мережі "Крименерго" найстаріші в Україні, й давно назріла необхідність будівництва нових - на ці цілі Автономній Республіці Крим необхідно 2 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради АРК із посиланням на голову Постійної комісії парламенту автономії з промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку та паливно-енергетичному комплексу Віктора АГЕЄВА.

За його словами, існуюча сьогодні в Криму енергосистема ледве забезпечує споживачів - діючі електромережі побудовані в 1940-60-х роках і потребують реконструкції.

Однією з головних проблем, що гальмують розвиток енергетичних систем автономії, В.АГЕЄВ назвав відсутність перспективних планів розвитку енергопостачання регіонів Криму й загального плану перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу АРК.

За його словами, Міністерство промислової політики, транспорту, зв`язку та ПЕК розробило регіональну Програму енергозбереження в Автономній Республіці Крим, але проблемою залишається її узгодження та інтеграція в аналогічну загальноукраїнську програму, яка на сьогоднішній день відсутня.

В.АГЕЄВ також підкреслив, що політику в енергозбереженні АРК будують її органи влади у взаємодії з відповідними центральними органами, а ВАТ "Крименерго" є інструментом цієї політики, а не навпаки.

Серед основних проблем, які вимагають негайного вирішення, він назвав питання неналежної експлуатації електромереж і підстанцій нереспубліканської форми власності. Як зазначив В.АГЕЄВ, сьогодні в Криму "сотні, а може й тисячі кілометрів безгоспних мереж", у критичному стані часто знаходяться й трансформаторні підстанції, відсутній порядок передачі мереж в управління "Крименерго" без зміни їх власника. У цьому питанні, на думку В.АГЕЄВА, "не тільки енергобезпека порушена, але й спостерігається явна безгосподарність".