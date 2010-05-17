Семикласник ударив ножем продавщицю магазину

У Саксаганському районі Кривого Рогу міліція затримала учня 7-го класу однієї з місцевих шкіл, який скоїв розбійний напад на магазин.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисник зайшов до магазину та ножем завдав поранення в живіт 62-річній продавщиці. Як пояснив затриманий, даний злочин він скоїв з метою заволодіння грошима. Однак нападник не встиг пограбувати магазин.

За даним фактом слідчим відділом Саксаганського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).