В інтерактивному клубі Харкова убили дівчину
15:10, 17 травня 2010Суспільство
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Міліція проводить експертизу
У Харкові, в приміщенні інтерактивного клубу на території Торгового центру «Барабашове», вбито дівчину.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло дівчини «з численними забиттями та різаною раною в області шиї» було знайдене в приміщенні клубу у неділю, 16 травня.
Міліція встановлює обставини події, провадить експертизи і розшукує злочинців, повідомила Л.ВОЛКОВА.
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