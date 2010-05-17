S&P підвищило кредитні рейтинги України

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s підвищила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «В-/С» до «В/В», довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з «В/В» до «В+/В». Прогноз за рейтингами — «стабільний».

Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Водночас рейтинг України за національною шкалою підвищено з «uaA» до «uaA+». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолта «4», присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених облігацій, залишається незмінним. «Він відображає наші очікування середнього відшкодування основної частини боргу в разі реструктуризації або дефолта (30-50%)», - говориться в повідомленні S&P.

S&P відзначає, що підвищення рейтингів України обумовлене думкою рейтингового агентства про покращення політичної координації, що виявилося в: покращенні зовнішньоекономічних відносин з ключовими торговими партнерами; 30-процентному скороченні тарифів на газ цього року в результаті переговорів з Російською Федерацією, що приведе до скорочення витрат на імпорт енергоносіїв майже на 3% ВВП (на річній основі); переговорах з МВФ, які мають привести до відновлення програми фінансування, включаючи додаткове офіційне фінансування.

«На нашу думку, політична готовність до стабілізації економіки України значно посилилася, обумовлюючи підвищення кредитних рейтингів країни, зокрема, оскільки коректування обмінного курсу з кінця 2008 р. позитивно вплинуло на конкурентоспроможність країни. Підвищення рейтингів також відображає стабілізацію зовнішньої ліквідності України і наші очікування підвищення обсягу доступних резервів порівняно з короткостроковим боргом, а також щодо невисокого боргу уряду, який, як ми чекаємо, до кінця 2010 р. становитиме 27% ВВП. З урахуванням гарантованого боргу ця цифра збільшиться до 36% ВВП», – говориться в повідомленні S&P.

Прогноз «стабільний» відображає точку зору рейтингового агентства на баланс ризиків, що впливають на кредитоспроможність України. Перехід до більш стійкії фіскальної позиції на тлі постійних покращень фінансових показників «Нафтогазу» і системи соціального забезпечення може привести до підвищення рейтингів, так само як і зниження залежності економіки від умов торгівлі та інших зовнішніх стресових ситуацій. Вищий рівень прямих інвестицій в несировинні галузі може сприяти підвищенню стійкості країни до ступеня, який приведе до більшої диверсифікації експорту України і посилення її зовнішньої позиції. Подібне збільшення неборгового фінансування в несировинні сектори може бути зумовлене зростанням політичної прихильності до покращення правового середовища з метою дати гарантії іноземним інвесторам щодо захисту прав власності. І, навпаки, зниження політичної стабільності, вищі, ніж очікувалося, потреби в рекапіталізації фінансової системи або послаблення прихильності до переговорів за програмою МВФ можуть мати негативний вплив на рейтинги.