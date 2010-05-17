У Криму вшанували пам'ять кримських татар

У Сімферополі сьогодні розпочалися заходи, присвячені Дню пам`яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, керівники автономії, представники громадськості поклали квіти до пам`ятних знаків жертв депортації у кримській столиці і вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Виступаючи перед присутніми, голова кримського парламенту В. КОНСТАНТІНОВ, зокрема, зазначив, що 18 травня 1944 радянською владою "були здійснені неправильні, злочинні дії". «300 тисяч людей були вивезені силоміць - це не в`яжеться ні з якими людськими нормами. Таке ніколи не повинно повторитися», - сказав він.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що керівництво Автономії готове брати участь у вирішенні соціальних та економічних проблем кримських татар, які повертаються до Криму з депортації, і чекає від них відповідних кроків.

"Нова влада країни в особі президента Віктора ЯНУКОВИЧА зробила перший крок у вирішенні економічних і соціальних питань людей, які повертаються з депортації - є відповідний указ президента. Тепер влада очікує кроків назустріч з боку кримськотатарського народу та його керівників. Повинні бути зрушення у вирішенні низки питань", - сказав В. ДЖАРТИ після покладання квітів до меморіалу жертвам депортації в парку "Салгірка".

Голова Ради міністрів повідомив, що 13 травня він і кримськотатарський лідер, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ зустрічалися з В. ЯНУКОВИЧЕМ.

"Є багато питань, які ми повинні вирішувати спільно, за круглим столом переговорів. На зустрічі ми прийшли саме до такого рішення. Ми повинні визначитися, які дії необхідні з боку влади, і що мають робити представники кримськотатарського народу для вирішення соціальних та економічних проблем", - сказав В.ДЖАРТИ, додавши, що обговорення буде публічним і відбудеться "найближчим часом".

Як повідомляв УНІАН, 17-18 травня у Криму відбудуться жалобні заходи, присвячені 66-м роковинам депортації кримських татар. За попередніми даними Головного управління МВС України в АРК, у жалобних заходах візьмуть участь близько 12 тисяч осіб. Планується, що в охороні громадського порядку на вулицях Сімферополя будуть задіяні понад 2 тисяч міліціонерів. З 15 травня поточного року до особливого розпорядження особовий склад кримської міліції переведений на посилений варіант несення служби.