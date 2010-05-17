Газпром при об'єднанні з Нафтогазом модернізує ГТС

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що рішення про об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу України", якщо воно буде прийняте, має бути в рівній мірі вигідним обом сторонам, а процес їх об`єднання може відбуватися поетапно. За словами Міллера, у такому разі "Газпром" міг би допомогти повністю модернізувати газотранспортну систему України.

"Хотілося б відзначити - пропозиція про об`єднання двох компаній повністю лежить у руслі загальносвітової тенденції злиття компаній паливно-енергетичного комплексу", - сказав Міллер журналістам.

"По-друге, у разі об`єднання "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України", спираючись на фінансові можливості "Газпрому", може бути повністю модернізована газотранспортна система України", - цитує РІА "Новости".

ГТС України довжиною 37,5 тисячі кілометрів включає 71 компресорну станцію і 13 підземних сховищ газу загальним об`ємом 32 мільярди кубометрів. Пропускна спроможність системи в європейські країни становить 141 мільярд кубометрів газу за рік. Це вельми значні потужності, якщо врахувати, що експорт газу з РФ минулого року склав 167 мільярдів кубів, в 2010 році Міністерство економічного розвитку РФ прогнозує його в 217 мільярдів.