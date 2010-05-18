Країни ОПЕК назвали оптимальну ціну на нафту

Країни ОПЕК розглядають ціну на нафту в проміжку 70-80 дол./барр. як оптимальну. Таку заяву зробив міністр енергетики і промисловості, віце-прем`єр Катара Абдалла бен Хамад аль-Атийя, передає Associated Press. За його словами, такий ціновий діапазон є найбільш "справедливим". Як зауважив міністр, ціна, що раніше доходила до 150 дол./бар., не була такою по відношенню до споживачів.