На Житомирщині блискавка спалила церкву XVIII ст.

У понеділок о 13.00 у с. Голубієвичі Народницького району Житомирської області розряд блискавки спричинив пожежу у дерев’яній недіючій церкві Овруцької єпархії Московського патріархату (1710 року побудови, не є пам’яткою архітектури).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 17.20 відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Вогнем повністю знищено церкву.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Житомирській області.