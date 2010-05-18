На Житомирщині блискавка спалила церкву XVIII ст.
10:15, 18 травня 2010Суспільство
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Споруда була дерев`яною
У понеділок о 13.00 у с. Голубієвичі Народницького району Житомирської області розряд блискавки спричинив пожежу у дерев’яній недіючій церкві Овруцької єпархії Московського патріархату (1710 року побудови, не є пам’яткою архітектури).
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 17.20 відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Вогнем повністю знищено церкву.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Житомирській області.
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