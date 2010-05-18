Генпродюсером групи каналів 1+1 став Докаленко

Віталія ДОКАЛЕНКА призначено генеральним продюсером групи каналів “1+1”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу "1+1".

Окрім того, В.ДОКАЛЕНКО продовжить обіймати посаду генерального директора телеканалу CITI, який входить до групи “1+1”. До сфери його відповідальності на позиції генерального продюсера входитиме власне виробництво розважальних проектів для всіх каналів групи.

Згідно з повідомленням, колишній генеральний продюсер російського телеканалу РЕН ТВ Дмитро ВЕЛІКАНОВ приєднається до групи “1+1” як креативний продюсер.

“Керівництво групи “1+1” очікує, що нові члени команди поліпшать якість розважального контенту, принесуть у виробництво свіжі ідеї”, - зазначається в повідомленні прес-служби. За словами генерального директора групи Олександра ТКАЧЕНКА, канали уже визначилися з низкою проектів до осіннього сезону і готові запустити їх у виробництво.

*** В.ДОКАЛЕНКО був президентом Національної телекомпанії України, керував телеканалом ТОНІС, був головним режисером Нового каналу. Зараз він обіймає посаду генерального директору телеканалу СІТІ.

Д.ВЕЛІКАНОВ має досвід роботи на телебаченні на посадах ведучого, режисера та продюсера. До 2004 року він керував продакшном та був першим заступником віце-президента телеканалу MTV-Росія, потім – генеральним продюсером телеканалу ДТВ. З 2008 року обіймав посаду генерального продюсера телеканалу РЕН ТВ.